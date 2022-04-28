В австрийской OMV не намерены открывать счёт в Швейцарии для оплаты российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV не планирует открывать счета в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, как об этом ранее писала газета Financial Times, сообщили РИА Новости в компании.

«Упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счёт в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное. Мы проанализировали запрос «Газпрома» о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям», — сказали там.

Как отмечал канцлер Австрии Карл Нехаммер, Вена приняла новые условия России по оплате газа.

По словам министра финансов страны Магнуса Бруннера, эмбарго на российский газ ударит по Австрии сильнее, чем по России.