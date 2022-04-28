Bloomberg: ряд стран призвали ЕК разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями

Ряд стран Евросоюза призвали Еврокомиссию разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями, поскольку в нынешнем документе слишком размытые формулировки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности в Еврокомиссию обратились Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария, а также Польша.

При этом в Варшаве считают, что нынешняя интерпретация условий России Еврокомиссией может вызвать разногласия в ЕС.

Страны, обратившиеся в ЕК, считают, что текущая позиция комиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате газа в рублях.

Как заявили источники агентства, Еврокомиссия согласилась уточнить формулировки.

Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.