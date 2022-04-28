Bloomberg: ряд стран призвали ЕК разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями

Короткая ссылка
Ряд стран Евросоюза призвали Еврокомиссию разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями, поскольку в нынешнем документе слишком размытые формулировки.
Bloomberg: ряд стран призвали ЕК разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности в Еврокомиссию обратились Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария, а также Польша.

При этом в Варшаве считают, что нынешняя интерпретация условий России Еврокомиссией может вызвать разногласия в ЕС.

Страны, обратившиеся в ЕК, считают, что текущая позиция комиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате газа в рублях.

Как заявили источники агентства, Еврокомиссия согласилась уточнить формулировки. 

Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить