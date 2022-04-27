Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с поставками газа Болгарии и Польше
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«Оба государства всё равно зависят от российского голубого топлива. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, снижение промышленности и прочее», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
Как считает аналитик, страны Евросоюза не смогут отказаться от российских энергоносителей без вреда для себя.
В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что единого решения по новой схеме платежей за российский газ в Европе нет.
«Если Берлин и Вена продолжат закупки российского газа по новой схеме, остальные страны ЕС расслабятся и также будут работать с Москвой. После этого европейцы могут ссылаться на опыт Австрии и Германии», — прогнозирует он.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.