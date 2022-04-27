Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с поставками газа Болгарии и Польше

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал ситуацию с поставками газа Болгарии и Польше.

«Оба государства всё равно зависят от российского голубого топлива. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, снижение промышленности и прочее», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как считает аналитик, страны Евросоюза не смогут отказаться от российских энергоносителей без вреда для себя.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что единого решения по новой схеме платежей за российский газ в Европе нет.

«Если Берлин и Вена продолжат закупки российского газа по новой схеме, остальные страны ЕС расслабятся и также будут работать с Москвой. После этого европейцы могут ссылаться на опыт Австрии и Германии», — прогнозирует он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.