В Москве преобразуют ещё три территории по проекту «Индустриальные кварталы»

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В Москве преобразуют ещё три территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
В Москве преобразуют ещё три территории по проекту «Индустриальные кварталы»
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, участки расположены на западе и северо-западе Москвы, в районах Хорошёво-Мнёвники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. 

«В новых индустриальных кварталах появится свыше 11 тыс. новых рабочих мест. Вложения в редевелопмент территорий составят 158 млрд рублей, а поступления в бюджет — 4,2 млрд рублей в год», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь трёх территорий составляет 64 га.

Ранее в Москве рассказали о планах по реорганизации участка бывшей промзоны «Владыкино».

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