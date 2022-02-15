В Москве рассказали о планах по реорганизации участка бывшей промзоны «Владыкино»

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок бывшей промзоны «Владыкино» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы». В будущем здесь появится более 2 тыс. рабочих мест.
В Москве рассказали о планах по реорганизации участка бывшей промзоны «Владыкино»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Площадь участка бывшей промзоны «Владыкино», подлежащего комплексному развитию по программе «Индустриальные кварталы», превысит 7 га. С одной стороны территория ограничена МЦК, а с другой — Сигнальным проездом. Сейчас там располагаются склады и офисы», — рассказал заместитель мэра.

По его словам, объём частных инвестиций составит порядка 23 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет столицы — около 900 млн рублей.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.

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