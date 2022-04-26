Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу

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Цены на газ в Европе растут на 12%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным биржи, цены находятся на уровне $1150 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Польша перестала получать российский газ. Об этом сообщил новостной портал Onet.

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