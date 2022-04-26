Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу

Цены на газ в Европе растут на 12%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

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Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным биржи, цены находятся на уровне $1150 за 1 тыс. кубометров. Ранее в СМИ появилась информация, что Польша перестала получать российский газ. Об этом сообщил новостной портал Onet.