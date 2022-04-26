Onet: Польша перестала получать газ из России

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Польша перестала получать российский газ, сообщил новостной портал Onet.
Onet: Польша перестала получать газ из России
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  • © walrusmail

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, стало известно Onet неофициально», — говорится в материале Onet.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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