Onet: Польша перестала получать газ из России

Польша перестала получать российский газ, сообщил новостной портал Onet.

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, стало известно Onet неофициально», — говорится в материале Onet.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.