В Подмосковье рассказали о программах поддержки для субъектов МСП
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Для поддержки бизнеса Подмосковья совместно с банками разработаны специальные меры — это кредитные каникулы и льготные кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства. Такую поддержку на общую сумму 23 млрд рублей на сегодняшний день получили уже 2222 компании», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, предпринимателям региона предоставят кредит по ставке от 4 до 5,5% годовых на импортозамещение, передаёт телеканал «360».
По словам Зиновьевой, получить кредит на льготных условиях можно в десяти аккредитованных банках.
Ранее сообщалось, что более 130 российских компаний воспользовались новой мерой поддержки бизнеса — сервисом подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов.