В Москве рассказали о работе сервиса по подбору альтернативных поставщиков
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Потребность в этом инструменте возникла в связи с разрывом в цепочках между московскими и иностранными производителями, передаёт НСН слова заммэра.
«На данный момент за консультацией по подбору альтернативных поставщиков обратились свыше 130 компаний. Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий столицы», — уточнил Ефимов.
Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.