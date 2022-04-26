В Москве рассказали о работе сервиса по подбору альтернативных поставщиков

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что более 130 компаний воспользовались новой мерой поддержки бизнеса — сервисом подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов.

Потребность в этом инструменте возникла в связи с разрывом в цепочках между московскими и иностранными производителями, передаёт НСН слова заммэра.

«На данный момент за консультацией по подбору альтернативных поставщиков обратились свыше 130 компаний. Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий столицы», — уточнил Ефимов.

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