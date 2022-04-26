«Газпром» заявил о штатном транзите газа через Украину 26 апреля

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«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей.
«Газпром» заявил о штатном транзите газа через Украину 26 апреля
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  • © Peerapong Peattayakul / EyeEm

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 млн куб. м на 26 апреля», — уточняется в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

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