«Газпром» заявил о штатном транзите газа через Украину 26 апреля

«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 млн куб. м на 26 апреля», — уточняется в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.