«Газпром» заявил о штатном транзите газа через Украину 26 апреля
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 млн куб. м на 26 апреля», — уточняется в сообщении.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.