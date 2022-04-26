FP: доходы России от продажи нефти в апреле могут превысить прошлогодние показатели

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Из-за роста поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию доходы России от экспорта нефти в апреле могут превзойти прошлогодние показатели.

«Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьёзно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объёмы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте», — говорится в публикации Foreign Policy.

По словам представителя компании Kpler, специализирующейся на отслеживании поставок нефти Мэтта Смита, экспорт ресурсов возрос с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле.

«В действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие», — подчеркнул он.

По данным TV3, страны Балтии увеличили объём поставок электроэнергии из России в марте в два раза в сравнении с январскими показателями — объём закупок возрос почти до 600 тыс. мегаватт-часов несмотря на введение ограничений.

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