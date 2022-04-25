Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал о возможном снижении цен на топливо из-за профицита бензина в России.

«В России сейчас профицит бензина, внутренний рынок у нас очень хорошо обеспечен. Никаких рисков дефицита нет совсем. Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведёт к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин», — заявил он в интервью радио Sputnik.

При этом, по словам Турукалова, возможное снижение цен на бензин будет незначительным и плавным.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.