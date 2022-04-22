Bloomberg: Япония не желает разрывать отношения с Россией в энергетической отрасли

В Японии не хотят покидать российские энергетические проекты из опасения, что место Токио займут другие крупные игроки.

По данным Bloomberg, японские Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2», и значительная часть добываемых ресурсов принадлежит Японии.

Соответственно, отказ от месторождения вынудит государство искать новые источники энергии на перегруженном рынке.

«Если Япония выходит из проекта, его может приобрести третья сторона. Выход из энергетических проектов в России приведёт к ещё большему росту цен и не будет эффективной стратегией санкций», — заявил министр торговли Японии Коити Хагиуда.

В конце марта премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2».

12 апреля в Токио ввели санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.