Ведущий научный сотрудник МГУ Колганов рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты.

«Доля расчётов с участием доллара за последний месяц выросла выше 41%, американская валюта также укрепилась по отношению к главному конкуренту — евро. Производство в Евросоюзе падает, сокращаются продажи автомобилей, растёт инфляция», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, доллар останется главной резервной единицей ещё на десятилетия.

Вместе с тем, считает Колганов, снижение роли доллара — продолжительный, но неизбежный процесс.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.