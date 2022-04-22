Ведущий научный сотрудник МГУ Колганов рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты

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Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты.
Ведущий научный сотрудник МГУ Колганов рассказал о перспективах доллара как мировой резервной валюты
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«Доля расчётов с участием доллара за последний месяц выросла выше 41%, американская валюта также укрепилась по отношению к главному конкуренту — евро. Производство в Евросоюзе падает, сокращаются продажи автомобилей, растёт инфляция», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, доллар останется главной резервной единицей ещё на десятилетия.

Вместе с тем, считает Колганов, снижение роли доллара — продолжительный, но неизбежный процесс.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.

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