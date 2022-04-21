Глава ВТБ Костин заявил, что ожидает укрепления рубля

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает укрепления рубля по отношению к другим валютам.
Глава ВТБ Костин заявил, что ожидает укрепления рубля
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«Курс рубля не должен «провалиться», нет оснований просто для этого. И может даже чуточку укрепиться, мне кажется», — цитирует Костина ТАСС.

В ВТБ ожидают, что среднегодовой курс доллара составит 83 рубля, заявил Костин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля.

Ранее финансовый эксперт Светлана Самойлова, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty, в беседе с ФАН напомнила о важности контроля своих расходов.

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