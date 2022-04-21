ТЦ и магазины Подмосковья создали 2,2 тысячи рабочих мест с начала года

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Магазины, торговые центры и гипермаркеты Московской области создали 2,2 тыс. рабочих мест с начала года.
ТЦ и магазины Подмосковья создали 2,2 тысячи рабочих мест с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона и новые рабочие места», — заявил он.

Мурашов также сообщил, что с января 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м торговых площадей.

Ранее НСН передавала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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