ТЦ и магазины Подмосковья создали 2,2 тысячи рабочих мест с начала года

Магазины, торговые центры и гипермаркеты Московской области создали 2,2 тыс. рабочих мест с начала года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона и новые рабочие места», — заявил он.

Мурашов также сообщил, что с января 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м торговых площадей.

Ранее НСН передавала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.