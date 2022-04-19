Экономист Бунич высказался о попытках Запада объявить о дефолте в России

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Экономист Андрей Бунич высказался о ситуации с попытками Запада объявить о дефолте в России.
Экономист Бунич высказался о попытках Запада объявить о дефолте в России
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что если западные страны это сделают, то это никак не скажется на жизни обычных россиян.

«Мне вообще непонятно, как можно говорить о дефолте. Естественно, это просто трюк. На мой взгляд, он им нужен для того, чтобы свалить всё с больной головы на здоровую. Мне кажется, что им просто нужно провозгласить какой-то дефолт со стороны России, чтобы списать свои собственные трудности на это», — сказал Бунич.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что цели «кампании по дефолту России» ставит не Европа, которой это невыгодно, а США.

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