Экономист Бунич высказался о попытках Запада объявить о дефолте в России

Экономист Андрей Бунич высказался о ситуации с попытками Запада объявить о дефолте в России.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что если западные страны это сделают, то это никак не скажется на жизни обычных россиян.

«Мне вообще непонятно, как можно говорить о дефолте. Естественно, это просто трюк. На мой взгляд, он им нужен для того, чтобы свалить всё с больной головы на здоровую. Мне кажется, что им просто нужно провозгласить какой-то дефолт со стороны России, чтобы списать свои собственные трудности на это», — сказал Бунич.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что цели «кампании по дефолту России» ставит не Европа, которой это невыгодно, а США.