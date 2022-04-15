ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
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«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счётом», — говорится в сообщении.
Как уточняется, подобные меры «усложнят злоумышленникам вывод денег и повысят вероятность возврата их законному владельцу».
При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину.
Отмечается, что возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк.
Ранее Сбер предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой у клиентов выманивают средства под видом акции сервиса «СберСпасибо».
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.