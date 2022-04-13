Сбер предупредил клиентов о новой мошеннической схеме

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Сбер предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой у клиентов выманивают средства под видом акции сервиса «СберСпасибо».
Сбер предупредил клиентов о новой мошеннической схеме
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает «Москва 24».

«Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в опросе от Сбера. Взамен клиенту обещают начислить бонусы от «СберСпасибо», — отмечается на сайте банка.

Мошенники предлагают клиентам заранее внести на карту больше средств якобы для получения большего числа бонусов.

Затем у жертв выманивают номер карты и вводят на одном из сервисов переводов и платежей, а выяснив код из смс, который нужен якобы для зачисления бонусов, переводят средства на свой счёт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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