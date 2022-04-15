Политолог Белфалах спрогнозировал возможность глобального кризиса в 2023 году

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Эксперт по политической экономике и международным отношениям Юнес Белфалах в разговоре с RT заявил, что 2023-й может стать годом глобального кризиса, более серьёзного, чем в 2008-м.
Политолог Белфалах спрогнозировал возможность глобального кризиса в 2023 году
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«Рост экспорта стран ЕС снизился с 7,9% в 2021 году до 2,9% в 2022-м, а также импорт из Европейского союза снизился с 8,1 до 3,7% в 2022 году, это первый аспект», — сказал он.

По его словам, вторым (не менее важным) аспектом являются высокие показатели госдолга стран ЕС.

Также он отметил, что «к вышесказанному добавляется ещё один важный фактор, связанный с инфляцией».

«Например, во Франции, согласно последнему отчёту Национального института статистики, наблюдается рост цен на продукты питания на 5%, а рост цен на продукты нефтепереработки и газ может достигнуть 30%», — заявил Белфалах.

По его словам, в случае продолжения кризиса, учитывая ухудшение цепочки поставок на глобальном уровне по ряду продуктов, «2022 год может превратиться в год экономического спада, а следующий, 2023-й — в год глобального экономического кризиса, более серьёзного и масштабного, чем в 2008 году».

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