Экономист Остапкович дал прогноз по курсам доллара и евро

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT дал прогноз по курсам доллара и евро.

По мнению экономиста, сейчас доллар фактически регулируется Центробанком и «не совсем подвержен рыночному механизму».

Он также назвал позитивной тенденцию на снижение доллара и усиления рубля.

«Я думаю, что доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78-83 и в принципе, такой курс достаточно благоприятный для российской экономики», — отметил Остапкович.

По его словам, евро как правило идёт в таком же соотношении, как доллар.

«Соотношение между долларом и евро приблизительно всегда постоянное», — уточняет собеседник RT.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT чревато ослаблением роли доллара в мировых финансах.