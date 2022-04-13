Министр энергетики Шульгинов напомнил о приоритете поставок угля на внутренний рынок России

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Российский министр энергетики Николай Шульгинов провёл совещание с представителями ряда угольных компаний России. Он призвал участников рынка поставлять уголь на внутренний рынок, не забывая о его приоритете перед экспортом.
Министр энергетики Шульгинов напомнил о приоритете поставок угля на внутренний рынок России
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Министр призвал участников рынка поставлять уголь на внутренний рынок, не забывая о его приоритете перед экспортом, в объёмах, необходимых для обеспечения запасов, в том числе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду», — говорится в заявлении.

Особое внимание на совещании уделили теме импортозамещения в угольной промышленности.

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что введение эмбарго на импорт российского угля со стороны ЕС не окажет значительного влияния на экономику России.

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