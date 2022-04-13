Внешний долг России за I квартал сократился на 5,5% и составил $453,5 млрд

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Внешний долг России по итогам I квартала этого года сократился на 5,5% и на 1 апреля составил $453,5 млрд. Об этом сообщил российский Центробанк.
Внешний долг России за I квартал сократился на 5,5% и составил $453,5 млрд
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  • © Dan Kitwood

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%», — говорится в сообщении ЦБ.

На динамику этого показателя повлияло сокращение «иностранной задолженности прочих секторов», поясняет регулятор.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.

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