Внешний долг России за I квартал сократился на 5,5% и составил $453,5 млрд

Внешний долг России по итогам I квартала этого года сократился на 5,5% и на 1 апреля составил $453,5 млрд. Об этом сообщил российский Центробанк.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%», — говорится в сообщении ЦБ.

На динамику этого показателя повлияло сокращение «иностранной задолженности прочих секторов», поясняет регулятор.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.