Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования для субъектов МСБ

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Онлайн-кредиты по ставке 13,5% могут быть получены на любые цели субъектами малого и среднего бизнеса любой отрасли экономики, говорится в материале.

При этом отмечается, что максимальный размер кредита составляет 5 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — девять месяцев.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.