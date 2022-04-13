Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования для субъектов МСБ

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Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.
Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования для субъектов МСБ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Онлайн-кредиты по ставке 13,5% могут быть получены на любые цели субъектами малого и среднего бизнеса любой отрасли экономики, говорится в материале.

При этом отмечается, что максимальный размер кредита составляет 5 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — девять месяцев.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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