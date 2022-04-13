Кудрин: при сохранении санкций на перестройку экономики потребуется не менее двух лет

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае сохранения санкций на перестройку российской экономики потребуется не менее двух лет.
Кудрин: при сохранении санкций на перестройку экономики потребуется не менее двух лет
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Кудрин заявил, что российской экономике придётся перестраиваться.

По его мнению, в данном вопросе необходимо «разделить краткосрочный и среднесрочный периоды».

«Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — цитирует РИА Новости главу Счётной палаты.

Он добавил, что «дальше придётся перестраиваться в течение многих лет». Кудрин уточнил, что имеет в виду импортозамещение большого количества товаров, разработку технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.

Также Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022 году на уровне 17—20%.

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