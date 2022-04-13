В Японии отметили неэффективность решения отключить Россию от SWIFT

Отключение России от международной банковской системы SWIFT не помогло обрушить её национальную экономику, пишет японское издание Shūkan Gendai.

«Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны», — приводит РИА Новости текс материала.

Отмечается, что ограничительные меры не оказали эффекта из-за зависимости стран Запада от российских энергоресурсов.

«На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30% совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет», — говорится в статье.

В марте депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский в обращении к Еврокомиссии напомнили о негативных последствиях отключения России от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.