В Японии отметили неэффективность решения отключить Россию от SWIFT
«Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны», — приводит РИА Новости текс материала.
Отмечается, что ограничительные меры не оказали эффекта из-за зависимости стран Запада от российских энергоресурсов.
«На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30% совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет», — говорится в статье.
В марте депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский в обращении к Еврокомиссии напомнили о негативных последствиях отключения России от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.