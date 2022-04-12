В ЦБ сообщили о снижении реального курса рубля на 21,6% с начала года

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Реальный эффективный курс рубля в марте 2022 года снизился на 17,5% по сравнению с февралём и на 21,6% с начала года.
В ЦБ сообщили о снижении реального курса рубля на 21,6% с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов рассказал, какое влияние отмена комиссии в размере 12% и снятие ограничений на продажу долларов и евро в РФ с 18 апреля окажут на курс российской валюты.

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