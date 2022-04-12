В ЦБ сообщили о снижении реального курса рубля на 21,6% с начала года

Реальный эффективный курс рубля в марте 2022 года снизился на 17,5% по сравнению с февралём и на 21,6% с начала года.

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