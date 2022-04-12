В ЦБ сообщили о снижении реального курса рубля на 21,6% с начала года
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов рассказал, какое влияние отмена комиссии в размере 12% и снятие ограничений на продажу долларов и евро в РФ с 18 апреля окажут на курс российской валюты.