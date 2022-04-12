Финансовый аналитик Антонов перечислил факторы влияния на курс рубля в апреле

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Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов рассказал, какое влияние отмена комиссии 12% и снятие ограничений на продажу долларов и евро с 18 апреля в России окажут на курс российской валюты.
Финансовый аналитик Антонов перечислил факторы влияния на курс рубля в апреле
  • Gettyimages.ru
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Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Уже в первой половине дня с открытия торговой сессии курс потерял шесть рублей, или более 5%. Доллар повышался до 82 рублей, курс евро — до 88,75. Смягчение правил покупки и продажи валюты продолжит оказывать негативное влияние на рубль. Сейчас нужно следить, сможет ли экспортная выручка стабилизировать курс доллара ниже 80 рублей», — сказал Антонов.

Он также выразил мнение, что если спрос со стороны трейдеров к иностранной валюте будет расти, то курс доллара рискует вернуться к уровню 105—110 рублей до конца месяца. Впрочем, рост курса доллара и евро после новостей о снятии ограничений, весьма вероятно, будет кратковременным, отметил аналитик.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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