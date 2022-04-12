Компании технополиса «Москва» заменят иностранных поставщиков товаров для космической отрасли

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Более 15 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производят высокотехнологичную продукцию для космической отрасли, которая сможет заменить импортные детали.
Компании технополиса «Москва» заменят иностранных поставщиков товаров для космической отрасли

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

«Сейчас более полутора десятков предприятий разрабатывают и выпускают конкурентоспособную продукцию для космической промышленности. Речь идёт, в частности, о радиоэлектронике, источниках питания, компонентах приборов и прочих изделиях. Степень локализации такой продукции в некоторых случаях достигает 100%», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Компании — поставщики продукции получили более 100 патентов на свои изобретения.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, какие изменения вносятся в российскую космическую программу в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.

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