Компании технополиса «Москва» заменят иностранных поставщиков товаров для космической отрасли
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.
«Сейчас более полутора десятков предприятий разрабатывают и выпускают конкурентоспособную продукцию для космической промышленности. Речь идёт, в частности, о радиоэлектронике, источниках питания, компонентах приборов и прочих изделиях. Степень локализации такой продукции в некоторых случаях достигает 100%», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
Компании — поставщики продукции получили более 100 патентов на свои изобретения.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, какие изменения вносятся в российскую космическую программу в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.
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