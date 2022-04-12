Компании технополиса «Москва» заменят иностранных поставщиков товаров для космической отрасли

Более 15 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производят высокотехнологичную продукцию для космической отрасли, которая сможет заменить импортные детали.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

«Сейчас более полутора десятков предприятий разрабатывают и выпускают конкурентоспособную продукцию для космической промышленности. Речь идёт, в частности, о радиоэлектронике, источниках питания, компонентах приборов и прочих изделиях. Степень локализации такой продукции в некоторых случаях достигает 100%», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Компании — поставщики продукции получили более 100 патентов на свои изобретения.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, какие изменения вносятся в российскую космическую программу в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.