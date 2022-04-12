Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с российской нефтью

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с российской нефтью.
Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с российской нефтью
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«Как писал Карл Маркс: капиталиста не удержит ни одно препятствие, если перед ним маячит сверхприбыль. Сегодня трейдеры берут российскую нефть с огромными скидками — дисконт доходит до 30% от её рыночной стоимости», — отметил Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня»

Данный подход особенно выгоден трейдерам в период сверхвысоких цен на нефть в широком диапазоне от 90 до $130 за баррель, констатирует Пикин.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.

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