Финансовый эксперт Задоя высказался о важности программы льготной ипотеки в России

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Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя выразил мнение, что программа льготной ипотеки становится особенно актуальной в связи с переориентированием экономики страны на сегодняшние реалии.
Финансовый эксперт Задоя высказался о важности программы льготной ипотеки в России
  • РИА Новости

«После того как ЦБ поднял свою ставку до 20% и банки отреагировали на это своим повышением, рыночная ипотека стала практически недоступна для большинства заёмщиков. И даже решение регулятора о снижении ставки до 17% пока ничего не исправит. Очевидно, что двигателем рынка недвижимости в такой ситуации могут быть только программы льготной ипотеки с господдержкой, и понятно, что они должны быть не только для новостроек», — сказал Задоя в беседе с Life.ru.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

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