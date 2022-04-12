Финансовый эксперт Задоя высказался о важности программы льготной ипотеки в России
- РИА Новости
«После того как ЦБ поднял свою ставку до 20% и банки отреагировали на это своим повышением, рыночная ипотека стала практически недоступна для большинства заёмщиков. И даже решение регулятора о снижении ставки до 17% пока ничего не исправит. Очевидно, что двигателем рынка недвижимости в такой ситуации могут быть только программы льготной ипотеки с господдержкой, и понятно, что они должны быть не только для новостроек», — сказал Задоя в беседе с Life.ru.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.