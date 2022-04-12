Кабмин России рекомендовал разделить выплаты по евробондам россиянам и иностранцам

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала разделить выплаты по евробондам россиянам и иностранцам.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определённом эмиссионной документацией», — говорится в сообщении.

Уточняеся, что в настоящий момент в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчётно-клиринговой системы выплаты по еврооблигациям получают только те держатели бумаг, учёт прав которых осуществляется в иностранной учётной системе.

«До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят. Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией», — поясняет Минфин.

В ведомстве добавили, что подкомиссией также рекомендовано производить выплаты раздельно.

«В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учётной системой, будут проводиться в прежнем порядке — через иностранного платёжного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учётной системе, — через российского платёжного агента», — уточнили в министерстве.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью «Известиям» порекомендовал отечественным компаниям при осуществлении платежей по долгу в первую очередь рассчитываться с инвесторами из России и только потом — с иностранными держателями бумаг.