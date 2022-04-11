Минфин рекомендовал бизнесу первоначально рассчитываться с российскими инвесторами
«Мы... рекомендуем перед тем, как оплатить внешние обязательства, сначала заплатить нашим держателям бумаг, а остаток средств для внешних кредиторов уже отправлять в клиринговые агентства западных стран», — заявил министр.
По его мнению, это поможет обеспечить справедливый подход, при котором в первую очередь обеспечиваются интересы российских держателей бумаг.
Ранее Силуанов рассказал, что Россия будет судиться, если Запад попытается объявить дефолт по её евробондам.