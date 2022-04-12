Глава Росбанка Поляков назвал вклады наиболее надёжным споспобом сохранения сбережений

Глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА Новости заявил, что вклады и рублёвые сберегательные счета являются эффективными способами сохранения средств.

«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надёжных банках, а также сберегательные рублёвые счета, особенно с учётом двузначных ставок», — заявил Поляков.

Другим инструментом сохранения сбережений он назвал облигации крупных российских корпоративных эмитентов.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам с 19% до 16%.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.