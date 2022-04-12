В Госзнаке подтвердили намерение выпустить новую банкноту номиналом в 100 рублей

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что планы по выпуску новой сторублёвой купюры в России сохраняются.

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает всё, чтобы такое представление состоялось», — приводит его слова РИА Новости.

Трачук отметил, что для информации о визуальном оформлении новой банкноты стоит дождаться объявления Банка России.

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев заявил, что новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в конце 2022 года.

Коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис в беседе с URA.RU рассказала о признаках поддельных купюр.