В Госзнаке подтвердили намерение выпустить новую банкноту номиналом в 100 рублей

Короткая ссылка
Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что планы по выпуску новой сторублёвой купюры в России сохраняются.

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает всё, чтобы такое представление состоялось», — приводит его слова РИА Новости.

Трачук отметил, что для информации о визуальном оформлении новой банкноты стоит дождаться объявления Банка России.

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев заявил, что новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в конце 2022 года.

Коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис в беседе с URA.RU рассказала о признаках поддельных купюр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить