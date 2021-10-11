В ЦБ рассказали о новой сторублёвой купюре

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К концу 2022 года новая купюра номиналом сто рублей поступит в обращение в заметном количестве, сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счётно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — заявил Алексеев в интервью газете «Известия».

Согласно оценке регулятора, оборот будет постепенно насыщаться новыми купюрами в 2023-2025 годах, а в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной.

15 сентября первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш рассказал, как определить поддельную купюру.

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