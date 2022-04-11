Собянин рассказал об антикризисных мерах для столичного бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах противодействия антироссийским санкциям, введённым в столице на прошедшей неделе.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

По его словам, на прошедшей неделе основное внимание было уделено транспорту, торговле, малому бизнесу и сфере общепита.

Так, в Москве было принято решение сформировать долгосрочную программу поставок подвижного состава до 2026 года.

Владельцам кафе разрешили не демонтировать летние веранды по окончании сезона, отменили индексацию платежей в нестационарной торговле по ставкам текущего года, а также продлили договоры на торговлю в таких объектах без проведения аукционов.

Компаниям, работающим на первых нежилых этажах жилых домов, позволили производить перепланировку помещений без согласования с Москомархитектурой. Кроме того, мораторий на назначение административных штрафов при согласовании ранее выполненных перепланировок теперь действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.