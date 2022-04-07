В Москве упростили порядок проведения перепланировки нежилых помещений

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Московское правительство упростило порядок проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
В Москве упростили порядок проведения перепланировки нежилых помещений
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Об этом сообщает «Москва 24».

Согласно нововведению, гражданам больше не нужно согласовывать имеющийся проект с Москомархитектурой. Это правило распространяется и на внешний облик фасадов.

Также отменили необходимость проведения повторных обмеров помещений бюро технической инвентаризации (БТИ), независимо от срока проведения предыдущих.

Кроме того, по решению Собянина до конца текущего года введён мораторий на назначение административных штрафов при согласовании уже проведённых работ по перепланировке.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки в квартирах.

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