Статус промышленного комплекса помогает экономить предприятиям Москвы до 2 млрд рублей в год
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Об этом информирует НСН.
«С 2016 года город выдаёт предприятиям статус промышленного комплекса сроком на десять лет. Получить его могут обрабатывающие производства и организации, работающие в сфере научных исследований и разработок. Сегодня специальный статус имеют 64 промышленных предприятия столицы», — сказал Ефимов.
Отмечается, что в числе других мер поддержки от города промышленники могут получать субсидии и льготные займы, заключать с Москвой офсетные контракты.
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