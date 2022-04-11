Статус промышленного комплекса помогает экономить предприятиям Москвы до 2 млрд рублей в год

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что промышленные предприятия Москвы со статусом промкомплекса могут ежегодно экономить до 2 млрд рублей благодаря налоговым льготам.
Статус промышленного комплекса помогает экономить предприятиям Москвы до 2 млрд рублей в год
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

«С 2016 года город выдаёт предприятиям статус промышленного комплекса сроком на десять лет. Получить его могут обрабатывающие производства и организации, работающие в сфере научных исследований и разработок. Сегодня специальный статус имеют 64 промышленных предприятия столицы», — сказал Ефимов.

Отмечается, что в числе других мер поддержки от города промышленники могут получать субсидии и льготные займы, заключать с Москвой офсетные контракты.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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