Минфин России: объём ФНБ за март вырос на более чем 117 млрд рублей

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Объём Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за март 2022 года возрос на 117,187 млрд рублей — до 13,052 трлн рублей.
Минфин России: объём ФНБ за март вырос на более чем 117 млрд рублей
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«По состоянию на 1 апреля 2022 г. объём ФНБ составил 13 052 295,2 млн. рублей, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год... что эквивалентно $155 227,2 млн», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что объём ликвидных активов фонда составил 9,694 трлн рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

1 марта сообщалось, что правительство России выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций.

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