В Институте Европы РАН прокомментировали ситуацию с поставками энергоресурсов в Европу

Короткая ссылка
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в европейские страны.
В Институте Европы РАН прокомментировали ситуацию с поставками энергоресурсов в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

«Пятый санкционный пакет уже принят — газа в нём нет, а уголь в документе квотирован. Предполагается переходный период, в ходе которого эти $4 млрд издержек будут распределяться по странам Евросоюза», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, неправильно говорить, что Россия требует платить в рублях — европейцы продолжат оплачивать контракты в евро, но с дополнительной конвертацией в рубли.

«Немцы заявляют, что добились исключения из состава санкций позиций по ряду металлов, от которых есть зависимость у экономики ФРГ», — отметил Белов.

Он добавил, что Берлин пытается для начала найти альтернативные источники поставок, но в случае с трубопроводным газом из России вариантов у немцев нет.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций.

Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить