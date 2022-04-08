В Институте Европы РАН прокомментировали ситуацию с поставками энергоресурсов в Европу
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«Пятый санкционный пакет уже принят — газа в нём нет, а уголь в документе квотирован. Предполагается переходный период, в ходе которого эти $4 млрд издержек будут распределяться по странам Евросоюза», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, неправильно говорить, что Россия требует платить в рублях — европейцы продолжат оплачивать контракты в евро, но с дополнительной конвертацией в рубли.
«Немцы заявляют, что добились исключения из состава санкций позиций по ряду металлов, от которых есть зависимость у экономики ФРГ», — отметил Белов.
Он добавил, что Берлин пытается для начала найти альтернативные источники поставок, но в случае с трубопроводным газом из России вариантов у немцев нет.
Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций.
Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».
Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.