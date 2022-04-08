Медведев заявил, что антироссийские санции вызовут деградацию системы международного права

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Незаконные антироссийские санкции вызовут деградацию системы международного права, включая ООН. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что антироссийские санции вызовут деградацию системы международного права
  • РИА Новости

«Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что ограничительные меры приведут к тотальному пренебрежению нормами международного права.

В качестве примера он привёл ситуацию с Советом по правам человека ООН, который утратил для России свою легитимность.

«Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдёт их полный разрыв», — сообщил политик.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

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