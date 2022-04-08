Медведев заявил, что антироссийские санции вызовут деградацию системы международного права

Незаконные антироссийские санкции вызовут деградацию системы международного права, включая ООН. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что ограничительные меры приведут к тотальному пренебрежению нормами международного права.

В качестве примера он привёл ситуацию с Советом по правам человека ООН, который утратил для России свою легитимность.

«Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдёт их полный разрыв», — сообщил политик.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.