Экономист Беляев прокомментировал падение курса доллара до 71 рубля

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым доллар в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, подешевел до 71 рубля.
Экономист Беляев прокомментировал падение курса доллара до 71 рубля
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По мнению экономиста, укрепление рубля связано с тем, что «тревожный информационный фон начал уходить».

«Качели будут продолжаться не так долго. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим равновесное значение в размере 75 рублей за доллар», — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что доллар в ходе торгов подешевел до 71 рубля.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT укрепление курса рубля.

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