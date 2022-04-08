Экономист Беляев прокомментировал падение курса доллара до 71 рубля
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По мнению экономиста, укрепление рубля связано с тем, что «тревожный информационный фон начал уходить».
«Качели будут продолжаться не так долго. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим равновесное значение в размере 75 рублей за доллар», — уточнил эксперт.
Ранее стало известно, что доллар в ходе торгов подешевел до 71 рубля.
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT укрепление курса рубля.