Экономист Гинько назвал влияющие на укрепление рубля факторы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей.

По мнению экономиста, существуют «сильные факторы» для укрепления рубля.

«Превышение экспорта над импортом (в том числе и по платёжному балансу), превышение доходов бюджета над расходами, что показывает здравую бюджетную политику, и невысокий уровень государственной задолженности. Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке», — рассказал Гинько.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей.