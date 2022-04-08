Экономист Гинько назвал влияющие на укрепление рубля факторы

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Ангелина Шурпина
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей.
Экономист Гинько назвал влияющие на укрепление рубля факторы
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По мнению экономиста, существуют «сильные факторы» для укрепления рубля.

«Превышение экспорта над импортом (в том числе и по платёжному балансу), превышение доходов бюджета над расходами, что показывает здравую бюджетную политику, и невысокий уровень государственной задолженности. Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке», — рассказал Гинько.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей. 

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