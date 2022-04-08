Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
По информации РИА Новости, курс евро на торгах опускался ниже 79 рублей впервые с июня 2020 года.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
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