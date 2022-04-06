Аналитики из Rystad Energy: отказ ЕС от угля из России поднимет цены на электроэнергию
«Особенно сильно пострадают Восточная Европа и Германия, поскольку они производят значительную часть своей электроэнергии за счёт российского угля. Последние санкции заставят страны искать альтернативные источники поставок на рынке, где цены за последний год выросли более чем в четыре раза», — говорится в исследовании.
Запрет на поставки угля затронет до 70% импорта энергетического угля в Европу, отметили в фирме.
Специалисты подчеркнули, в случае запрета на импорт угля потребителям «придётся готовиться к высоким ценам на электроэнергию в течение всего этого года».
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.