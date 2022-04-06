Экономист Колташов высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу

Экономист Василий Колташов высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

«Запад не может лишить нас права поставлять то, без чего он не может обойтись. Европейцы очень много замахиваются санкциями на нашу нефть и газ, но для них это крайне трудная, болезненная тема», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если такие санкции и будут, то только временные, и на Западе это понимают.

«России принципиально важно для поддержания экономики и рубля, чтобы мы у них покупали меньше, а они у нас — как раньше», — сказал Колташов.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» экономист также затронул тему госдолга.

«Россия платит по долгам, но нам не дают. Москва, скорее всего, скажет, что производит платежи с США по долгу только в рублях. Более того, Россия может ускорить перевод торговли на рубли, заявив о том, что в долларовом поле больше работать не намерена», — отметил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ.