Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ
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«Цены действительно высокие. Период, в течение которого стоимость не снижается, является историческим рекордом. По контрактам «Газпром» отгружает топливо по цене выше $1000 за тысячу кубометров», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, ещё рано говорить о прогнозах по продаже газа за год, но если объёмы закупок сохранятся, Россия может получить рекордные доходы.

«Обычно в нормальной ситуации нефть являлась более маржинальным товаром, сейчас они идут вровень с газом. Газ очень дорогой и будет таким весь год. Сейчас нефть и газ приносят России очень много денег», — отметил Юшков в беседе с Nation News.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» политолог Сергей Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях.

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