Политолог Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях

Эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях.

«Новый порядок покупки — это в первую очередь обеспечение безопасности платежей от санкций и блокировок. Европа вместе с США сама подтолкнула Россию к введению таких мер», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, вряд ли теперь европейцы будут рисковать и проявлять принципиальность к необременительной для себя схеме оплаты.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.