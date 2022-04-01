Политолог Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях

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Эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях.
Политолог Простаков высказался о схеме оплаты за поставки газа в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Новый порядок покупки — это в первую очередь обеспечение безопасности платежей от санкций и блокировок. Европа вместе с США сама подтолкнула Россию к введению таких мер», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, вряд ли теперь европейцы будут рисковать и проявлять принципиальность к необременительной для себя схеме оплаты.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform  выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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