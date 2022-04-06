В Москве рассказали о мерах поддержки социально ориентированных предпринимателей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что представители социально ориентированного бизнеса, занимающие в общей сложности 280 тыс. кв. м городской недвижимости, экономят на аренде площадей 3,1 млрд рублей.
В Москве рассказали о мерах поддержки социально ориентированных предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НСН.

«Москва постоянно поддерживает таких бизнесменов и частные образовательные учреждения. Одна из мер заключается в снижении ставки на аренду городской недвижимости. Сейчас ими пользуются более 630 организаций и индивидуальных предпринимателей», — уточнил Ефимов.

Как добавил заммэра, сэкономленную сумму представители бизнеса могут вложить в развитие и модернизацию своих услуг, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы.

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