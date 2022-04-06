В Москве рассказали о мерах поддержки социально ориентированных предпринимателей
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Об этом пишет НСН.
«Москва постоянно поддерживает таких бизнесменов и частные образовательные учреждения. Одна из мер заключается в снижении ставки на аренду городской недвижимости. Сейчас ими пользуются более 630 организаций и индивидуальных предпринимателей», — уточнил Ефимов.
Как добавил заммэра, сэкономленную сумму представители бизнеса могут вложить в развитие и модернизацию своих услуг, передаёт kp.ru.
Ранее сообщалось, что государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы.